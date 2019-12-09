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    Пн., 9 декабря 2019г.
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    Форум: Развлечение и Отдых
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    Тема: Отдых
    • Darena Вчера в 20:37 «Ответить»
      Форумчане, расскажите, как Вы планируете свой отдых – заранее или в последний момент? Я всегда все решаю, когда уже времени в обрез, получается дорого и не всегда хорошо. Теперь, вот, решила изменить своим традициям и уже присматриваю варианты для летнего отдыха. Сейчас рассматриваю, как вариант, санаторий Таврия в Евпатории https://tavria-crimea.com/
      • Forex Вчера в 20:41 «Ответить»
        Я обычно отдыхаю заграницей, поэтому ищу билеты заранее, почти за полгода. А потом уже, бронирую апартаменты на букинге, списываюсь с хозяевами. Получается бюджетно и интересно.
        • Gendal Вчера в 20:46 «Ответить»
          Я покупаю горящие туры, так как никогда точно не знаю, когда у меня будет отпуск. Кстати, горящие туры, это отличный вариант сэкономить, так как на них цены гораздо иже, только надо уметь собираться быстро.
          • karolinaku Вчера в 20:50 «Ответить»
            Уже не только забронировала путевку на июль в Турцию, но и оплатила, так как по раннему бронированию получается намного дешевле. Я люблю, когда известно все заранее, тогда могу строить планы и все подготовить тщательно.
            • Mixalich Вчера в 20:55 «Ответить»
              Насчет летнего отдыха я пока планы не строил, даже не задумывался, только вот недавно с планами на новогодние праздники определился. Хочу с женой съездить в Санкт-Петербург, никогда не были там раньше, а очень хочется посетить Эрмитаж и Петергоф. Билеты уже купили, осталось забронировать номер в гостинице. Пока присмотрел отель в районе Пролетарской https://[url]www.eurasia-hotel.ru/hotels/vintage[/URL]
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