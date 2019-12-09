Форумчане, расскажите, как Вы планируете свой отдых – заранее или в последний момент? Я всегда все решаю, когда уже времени в обрез, получается дорого и не всегда хорошо. Теперь, вот, решила изменить своим традициям и уже присматриваю варианты для летнего отдыха. Сейчас рассматриваю, как вариант, санаторий Таврия в Евпатории https://tavria-crimea.com/
Я покупаю горящие туры, так как никогда точно не знаю, когда у меня будет отпуск. Кстати, горящие туры, это отличный вариант сэкономить, так как на них цены гораздо иже, только надо уметь собираться быстро.
Уже не только забронировала путевку на июль в Турцию, но и оплатила, так как по раннему бронированию получается намного дешевле. Я люблю, когда известно все заранее, тогда могу строить планы и все подготовить тщательно.
Насчет летнего отдыха я пока планы не строил, даже не задумывался, только вот недавно с планами на новогодние праздники определился. Хочу с женой съездить в Санкт-Петербург, никогда не были там раньше, а очень хочется посетить Эрмитаж и Петергоф. Билеты уже купили, осталось забронировать номер в гостинице. Пока присмотрел отель в районе Пролетарской https://[url]www.eurasia-hotel.ru/hotels/vintage[/URL]