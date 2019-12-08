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Тема: Я давно хочу как-то разнообразить свой досуг
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Я давно хочу как-то разнообразить свой досуг, возможно изучить что-то. У меня сейчас даже хобби нет, а раньше я занимался спортом. Сейчас же большую часть времени на диване валяюсь. Как заставить себя что-то делать?
Это лень братик, поверь мне. Сам недавно лежал на диване, и е мог раскачаться. Тут главное себя с дивана поднять, и заставить что-то сделать. Так что тут только сила воли поможет.
А вы не хотите что-то новое для себя изучить? Подумайте, что вам может стать интересно? Какая тематика вам близка? Когда поймете, загляните на этот сайт
https://fxsa.me/
На нем можно тренинги в складчину приобрести. То есть с кем-то совместно, в целях экономии. Как вам такая идея? Понимаете, тут главное найти то, что вам будет интересно, тогда и лень быстро пройдет.
Мне кажется вы просто настоящий лентяй! Вы хоть работаете? Если да, то кем? По сколько часов? Просто у меня муж после 12-ти часового рабочего дня еще и по дому что-то делать успевает.
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