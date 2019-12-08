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    Вс., 8 декабря 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Доставка
    • Сегодня! Rrissti Cегодня в 05:21 «Ответить»
      Всем привет. У меня есть свой небольшой ресторан, который я открыла год назад. Сейчас хочу организовать доставку еды на дом, так как многие посетители спрашивают об этой услуге. Подскажите как это все оформить, сколько времени займет и сколько нужно для этого средств?
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