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    Вс., 8 декабря 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Доставка
    • Сегодня! Rrissti Cегодня в 05:21 «Ответить»
      Всем привет. У меня есть свой небольшой ресторан, который я открыла год назад. Сейчас хочу организовать доставку еды на дом, так как многие посетители спрашивают об этой услуге. Подскажите как это все оформить, сколько времени займет и сколько нужно для этого средств?
      • Сегодня! Kirpich Cегодня в 05:35 «Ответить»
        На собственном опыте могу сказать, что доставка еды-это абсолютно невыгодная затея. Растрат на одноразовую посуду, коробки, курьера куча, а прибыль копеечная. Так что не стоит вам с этим связываться, себе дороже выйдет.
        • Сегодня! PiroGa Cегодня в 05:42 «Ответить»
          Kirpich, вы наверное сами все организовывали? Если да, то в этом вся и проблема, нужно было либо к специалистам обращаться, либо купить франшизу по доставке еды вроде этой https://franchise.krolikbro.ru/ . При покупке франшизы у вас уже будет полностью налаженный процесс работы, также все сопроводительные документы и раскрученный акк в соц сетях, что принесет больший поток клиентов.
          • Сегодня! cipupo Cегодня в 05:49 «Ответить»
            Прежде всего вам нужно получить лицензию на новый вид деятельности. Поэтому идите в Превентиву, пусть они вам собирают весь пакет документов и подают в лицензионную комиссию. Параллельно с этим уже думайте сами все будете организовывать или же франшизу купите.
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