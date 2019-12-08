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Тема: Что будет с криптовалютами в 2020
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Tina99
Вчера в 19:56
«Ответить»
Сейчас многие торгуют криптовалютами и уже аналитики Уолл-стрит начинают строить прогнозы на 2020
https://deex.blog/news-ru/chto-budet-s-k...lyutami-v-2020/
и у многих стоит вопрос стоит ли вкладывать средства в криптовалюту на фоне ослабевающих позиций Биткоина
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