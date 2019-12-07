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    Сб., 7 декабря 2019г.
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    Форум: Ни о чем и о важном
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    Тема: Коньяк
    • Alexan Вчера в 21:37 «Ответить»
      Добрый вечер! Несколько лет назад мне подарили на день рождения бутылку элитного коньяка. Но я вообще практически не пью, иногда бутылочку пива, поэтому эта бутылка мне не нужна. Сейчас мне не помешали бы деньги лишние, поэтому решил его продать. Может кто-нибудь мне подсказать, как это лучше сделать?
      • ClubNika Вчера в 21:45 «Ответить»
        Подайте объявление в интернете, в одной из социальных сетей и желающие обязательно должны найтись. Правда для этого нужно примерную стоимость вашего коньяка знать.
        • Satir Вчера в 21:53 «Ответить»
          Я как-то пытался продать две бутылки вина, еще советского времени и тоже выставил объявление, оно безрезультатно провисело пару месяцев. В конце концов я в качестве презента передарил это вино. Лучше всего искать оптовых скупщиков алкоголя, которые определят точную стоимость вашего коньяка и скорее всего купят его у вас, не занизив цену. К примеру можете обратиться в эту компанию http://specvikup.ru/ .
          • Ribka Вчера в 22:02 «Ответить»
            Даже если и найдутся желающие купить ваш алкоголь через социальную сеть, то постараются по максимуму занизить стоимость. В любом случае это самый невыгодный способ продать.
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