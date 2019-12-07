Добрый вечер! Несколько лет назад мне подарили на день рождения бутылку элитного коньяка. Но я вообще практически не пью, иногда бутылочку пива, поэтому эта бутылка мне не нужна. Сейчас мне не помешали бы деньги лишние, поэтому решил его продать. Может кто-нибудь мне подсказать, как это лучше сделать?
Я как-то пытался продать две бутылки вина, еще советского времени и тоже выставил объявление, оно безрезультатно провисело пару месяцев. В конце концов я в качестве презента передарил это вино. Лучше всего искать оптовых скупщиков алкоголя, которые определят точную стоимость вашего коньяка и скорее всего купят его у вас, не занизив цену. К примеру можете обратиться в эту компанию http://specvikup.ru/ .