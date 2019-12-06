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Тема: Рассеянный склероз
Форум:
Медицина и Здоровье
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Тема:
Рассеянный склероз
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Сегодня!
Alekspan555
Cегодня в 16:56
«Ответить»
Что нужно делать, если есть подозрение на рассеянный склероз?
Сегодня!
RomanBest
Cегодня в 16:57
«Ответить»
Сделайте углубленный МРТ рассеянного склероза:
https://edc.ru/ru/pages/uglublennaya-dia...o-skleroza.html
, и тогда доктор будет знать, какой метод лечения лучше всего применять.
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18.04.16 в 19:06
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Cегодня в 17:45
Где купить стойку ресепшн?
1
(1)
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Рассеянный склероз
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