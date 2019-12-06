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    Пт., 6 декабря 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Кальян
    • Сегодня! Ksenea Cегодня в 16:29 «Ответить»
      Ребят, где купить силиконовые чаши на кальян?
      • New! Amelea1 Cегодня в 17:41 «Ответить»
        Ну если вы действительно любитель кальянов то тогда советую глянуть здесь https://hardsmoke.com.ua/shop/silikonovie-chashi.html цена очень даже адекватная и доступная. Я у них заказывала уже два раза один парню и второй папе, они остались довольны. Думаю и вам понравиться!
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