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    Пт., 6 декабря 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: цена замены
    • Сегодня! Kosto4ka Cегодня в 10:45 «Ответить»
      у нас накрылся люк стиральной машинки. мастер сказал, будет стоить 1500 рублей, это что реально такая цена??
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