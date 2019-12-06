Всем привет. Несколько лет назад я купил большой участок земли, на котором на следующий год хочу начать строить дом. Сейчас хочу заказать проект будущего дома, но мне нужен не типовой рисунок, а действительно профессиональный проект, в котором будет все четко отмечено. Куда можно для этого обратиться?
В любой строительной фирме, которая строит дома под ключ, есть проектировщики в штате. И если вы к ним обратитесь, то они все сделают под ваши требования. Вам главное определиться с материалом,из которого будет дом, а потом уже выбирать компанию-застройщика.
Мы тоже хотим летом строить дом, планируем вот в этом архитектурном бюро заказывать проект https://leonidov.com/ . Мне понравилось бюро тем, что они еще и ландшафтный дизайн сразу могут сделать, а для меня это очень важным является. Я просто перфекционист и мне нужно, чтобы все было идеально, начиная от входа на участок, заканчивая крышей дома, поэтому и будем делать все в комплексе.
Вам срочно нужен проект? Если нет, то я могу взяться за работу, но только в конце феврале, по срокам это будет в районе двух недель. Если устраивает, то пишите в личку свой емейл, скину примеры работ и стоимость.