Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 6 декабря 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 185 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Проект дома
    • Сегодня! Kirpich Cегодня в 10:41 «Ответить»
      Всем привет. Несколько лет назад я купил большой участок земли, на котором на следующий год хочу начать строить дом. Сейчас хочу заказать проект будущего дома, но мне нужен не типовой рисунок, а действительно профессиональный проект, в котором будет все четко отмечено. Куда можно для этого обратиться?
      • Сегодня! PiroGa Cегодня в 10:52 «Ответить»
        В любой строительной фирме, которая строит дома под ключ, есть проектировщики в штате. И если вы к ним обратитесь, то они все сделают под ваши требования. Вам главное определиться с материалом,из которого будет дом, а потом уже выбирать компанию-застройщика.
        • New! idacekem Cегодня в 11:14 «Ответить»
          Мы тоже хотим летом строить дом, планируем вот в этом архитектурном бюро заказывать проект https://leonidov.com/ . Мне понравилось бюро тем, что они еще и ландшафтный дизайн сразу могут сделать, а для меня это очень важным является. Я просто перфекционист и мне нужно, чтобы все было идеально, начиная от входа на участок, заканчивая крышей дома, поэтому и будем делать все в комплексе.
          • New! Rrissti Cегодня в 11:21 «Ответить»
            Вам срочно нужен проект? Если нет, то я могу взяться за работу, но только в конце феврале, по срокам это будет в районе двух недель. Если устраивает, то пишите в личку свой емейл, скину примеры работ и стоимость.
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          Техника для кухни2(1) Кулинарный форумbella5603.12.19 в 14:25dackartt Cегодня в 12:53
          Лечение невроза3(1) Медицина и Здоровьеalllinnnnnaaaa02.12.19 в 16:32Аннет Cегодня в 11:58
          Ландшафтный дизайн загородного дома9(1) Мебель, интерьеры, домShuksher23.10.19 в 02:48Myhaslav Cегодня в 11:39
          Проект дома4(2) Строительство и ремонтKirpichCегодня в 10:41Rrissti Cегодня в 11:21
          квартиры в новостройках10Недвижимостьvany88822.09.14 в 13:34Аннет Cегодня в 10:45
          цена замены1Строительство и ремонтKosto4kaCегодня в 10:45Kosto4ka Cегодня в 10:45
          Сайты рукоделия7Форум хорошего настроенияVALKO05.02.18 в 17:11Мартирос Cегодня в 10:21
          Идёт загрузка...


          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2019г.

          Форум Нижнего Новгорода