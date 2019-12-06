Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 6 декабря 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 182 посетителя
    Форум: АвтоФорум
    Новая тема
    Тема: Спецтехника
    • Сегодня! Limonov Cегодня в 08:40 «Ответить»
      Доброго дня! Коллеги, автомобилисты, у меня к Вам вопрос, есть у меня в собственности спецтехника. Хорошая, исправная, но планирую продать, так как не работаю на ней. Как можно быстро решить этот вопрос? Деньги нужны срочно.
      • Сегодня! NikNikol Cегодня в 08:52 «Ответить»
        Доброго дня! Я продавал технику на специализированных порталах. конечно нужно сфотографировать, лучше всего снять видео, и ждать покупателя. Если повезет быстро продадите.
        • Сегодня! Рома Ков Cегодня в 09:03 «Ответить»
          Доброго дня! На самом деле,есть два вариант подать объявление или же продать скупщикам. Второй вариант естественно будет быстрее , но не факт, что выгоднее по ценам. Нужно взвесить, что для Вас важнее, срочность или выгода. Но если решитесь ан скупку, то например вот эта организация занимается выкупом спецтехники https://auto-atv.ru/
          • Сегодня! Вадим Бор Cегодня в 09:06 «Ответить»
            Привет! А что за техника у Вас? Мой знакомый как раз ищет спецтехнику для работы, я бы сказал ему что и как. Если интересно, напишите мне личное сообщение.
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          Техника для кухни2(1) Кулинарный форумbella5603.12.19 в 14:25dackartt Cегодня в 12:53
          Лечение невроза3(1) Медицина и Здоровьеalllinnnnnaaaa02.12.19 в 16:32Аннет Cегодня в 11:58
          Ландшафтный дизайн загородного дома9(1) Мебель, интерьеры, домShuksher23.10.19 в 02:48Myhaslav Cегодня в 11:39
          Проект дома4(2) Строительство и ремонтKirpichCегодня в 10:41Rrissti Cегодня в 11:21
          квартиры в новостройках10Недвижимостьvany88822.09.14 в 13:34Аннет Cегодня в 10:45
          цена замены1Строительство и ремонтKosto4kaCегодня в 10:45Kosto4ka Cегодня в 10:45
          Сайты рукоделия7Форум хорошего настроенияVALKO05.02.18 в 17:11Мартирос Cегодня в 10:21
          Идёт загрузка...


          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2019г.

          Форум Нижнего Новгорода