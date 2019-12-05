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    Чт., 5 декабря 2019г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Быстро ли одобряется заявка?
    • Сегодня! БетсБенж Cегодня в 12:19 «Ответить»
      Здравствуйте! Я сколько спрашивал у людей, так и не понял, если брать деньги в кредит, быстро ли одобряется заявка и какие документы нужны? Правда ли то, что даже если кредитная история плохая, то все равно дадут займ?
      • Сегодня! ДОННИК Cегодня в 12:26 «Ответить»
        Да, есть такие организации, которые дают займы даже с плохой историей, главное условие вроде совершеннолетие, а из документов только паспорт. У меня сосед брал недавно.
        • Сегодня! Беня Cегодня в 12:35 «Ответить»
          А я бы вам вообще не советовал брать займы, а тем более в сомнительных не проверенных организациях, сейчас столько таких обманщиков развелось, могут облапошить по полной программе
          • Сегодня! tussya Cегодня в 12:55 «Ответить»
            Я бы вам порекомендовала все же подумать чем будете отдавать, ведь брать-то хорошо, а отдавать потом тяжело, а вообще, сейчас даже можно взять первый займ под 0 процентов, для этого нужно только заполнить заявку в выбранной микрофинансовой организации и в короткий период времени получить деньги, такая процедура доступна всем гражданам РФ достигшим 18 лет https://need-rouble.ru/pervyij-mikrozajm-pod-0.html
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