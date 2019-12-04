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    Ср., 4 декабря 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Живые вывески для компаний
    • New! Mary13 Cегодня в 12:01 «Ответить»
      Мне всегда казалось странным увлечение некоторых компаний живой
      наружной рекламой. Потому что на наших улицах рекламы
      предостаточно, и люди вряд ли обращают на нее внимание. Пока не
      увидел одно такое предложение, где динамику движения создавали
      пайетки. Это такие кусочки пластика, по несколько тысяч собраны в
      панели. На них нанесено изображение. Так как эти квадратики/кружочки
      не жестко закреплены в своих гнездах, от сквозняка они раскачиваются. И
      картинка «оживает». Я решил заказать вывески из пайеток после того, как
      промониторил эту тему и выяснил, что они эффективней и дешевле, чем
      другие способы привлечения внимания покупателя.
      https: //solaair. ru/Декоративная система SolaAir, которую я выбрал,
      действительно себя оправдала. Теперь в планах расширение
      использования этих конструкций в ходе рекламной кампании.
      Вывести


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