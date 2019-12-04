Мне всегда казалось странным увлечение некоторых компаний живой
наружной рекламой. Потому что на наших улицах рекламы
предостаточно, и люди вряд ли обращают на нее внимание. Пока не
увидел одно такое предложение, где динамику движения создавали
пайетки. Это такие кусочки пластика, по несколько тысяч собраны в
панели. На них нанесено изображение. Так как эти квадратики/кружочки
не жестко закреплены в своих гнездах, от сквозняка они раскачиваются. И
картинка «оживает». Я решил заказать вывески из пайеток после того, как
промониторил эту тему и выяснил, что они эффективней и дешевле, чем
другие способы привлечения внимания покупателя.
https: //solaair. ru/Декоративная система SolaAir, которую я выбрал,
действительно себя оправдала. Теперь в планах расширение
использования этих конструкций в ходе рекламной кампании.