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    Вт., 3 декабря 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Сварочное оборудование.
    • Сегодня! sergem Cегодня в 19:08 «Ответить»
      Мне сейчас для моей строительной компании нужно приобрести хороший сварочный аппарат.Подскажите пожалуйста , где можно посмотреть и приобрести , что бы были не дорогие .
      • Сегодня! dima12 Cегодня в 19:12 «Ответить»
        Хорошую сварку сейчас то же по искать надо , тем более не дорогую , магазинов много , а производители сварки разные . Посмотрите в инете по отзывам , а потом выберете .
        • Сегодня! igordk Cегодня в 19:27 «Ответить»
          Конечно, сварочные аппараты разные и производители тоже, самое основное, чтобы сварка хорошо работала и не подводила в не нужный момент. А сварочное оборудование посмотрите в компании "Квантум" https://quantum-1999.com/ , там много разных сварочных аппаратов и я там сам приобретал, тем более не дорогие. Сварка работает у меня хорошо, без нарекания.
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