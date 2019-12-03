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    Вт., 3 декабря 2019г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Как собрать хороший компьютер для игры?
    • Сегодня! Беня Cегодня в 18:42 «Ответить»
      Привет, форумчане! Я тут денежек накопил, очень хочу себе компьютер мощный для игры, говорят, что можно собрать и это будет дешевле, так ли это?
      • Сегодня! БетсБенж Cегодня в 18:50 «Ответить»
        Да, я тоже такое слышал, но к сожалению, уже после того, как купил себе за 70к, как же мне было обидно, не могу передать, но зато, своей сестре, я посоветовал собрать и мы вместе это сделали, ей надо было для работы, вложилась в 35.
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