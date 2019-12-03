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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: Техника для кухни
    • Сегодня! bella56 Cегодня в 14:25 «Ответить»
      Добрый день. Когда делаешь ремонт на кухне всегда знаешь что это будет максимально затратно для тебя. Так как кухня это тот участок где нужно максимально много техники и приспособлений. Так вот когда мы делали ремонт, моя жена сразу же начала искать всю технику в интернете. И нашла отличный не дорогой сайт https://gooz.ru/kukhonnaya-tekhnika
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