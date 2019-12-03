В клуб хожу отдохнуть, расслабиться. Деловое общение в основном
завязано на личных контактах. Иногда участвую в обсуждении на
форумах в интернете и тех, что устраивает торгово-промышленная палата.
Но в клуб директоров Елены Мальковой хожу с удовольствием.
https: //[url]www. malkova.[/url] com/corporate-customers/club-derzkoe-meropriyatie/ Мне нравится
там атмосфера, возможность встретиться в комфортной обстановке с
интересными людьми, получить актуальную информацию. Нравится
нестандартный подход в обсуждении важных для меня тем.