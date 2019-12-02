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    Пн., 2 декабря 2019г.
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    Тема: Хиты 2019
    • Сегодня! Maui Cегодня в 18:42 «Ответить»
      Возможно, Баста, как человек не очень хорошая и справедливая личность, главное, что он талантлив и действительно выдает крутую музыку на https://pesni.mobi И наиболее яркой, запоминающейся конечно же является Сансара, которую с удовольствием слушаю.
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