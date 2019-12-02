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|Тема:
|Чехол на Айфон
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Купила новенький Айфон, не хочу его поцарапать, поэтому выбираю красивый чехол. Но не хочу такой как у всех, в планах какой-нибудь дизайнерский. Как считаете, какой и где лучше брать?
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Никогда не носила никакие защитные чехлы, мне они не слишком нравятся, поэтому и хожу с вечно потертым смартфоном, всем в царапинах)
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Мне тоже не нравятся стандартные чехлы, уж лучше без них, чем с таким как у всех. Но если есть вариант купить дизайнерский, тогда может я бы и пересмотрела свое решение)