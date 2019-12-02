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    Пн., 2 декабря 2019г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Чехол на Айфон
    • New! Fallybome Cегодня в 10:15 «Ответить»
      Купила новенький Айфон, не хочу его поцарапать, поэтому выбираю красивый чехол. Но не хочу такой как у всех, в планах какой-нибудь дизайнерский. Как считаете, какой и где лучше брать?
      • New! Seenteyal Cегодня в 10:19 «Ответить»
        Никогда не носила никакие защитные чехлы, мне они не слишком нравятся, поэтому и хожу с вечно потертым смартфоном, всем в царапинах)
        • New! Rainamad Cегодня в 10:30 «Ответить»
          Мне тоже не нравятся стандартные чехлы, уж лучше без них, чем с таким как у всех. Но если есть вариант купить дизайнерский, тогда может я бы и пересмотрела свое решение)
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