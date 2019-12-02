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    Пн., 2 декабря 2019г.
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    Форум: Мужской форум - мужские темы
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    Тема: Электронный сигнализатор
    • Сегодня! Мартов Дима Cегодня в 08:14 «Ответить»
      А не знаете, где можно купить нормальный электронный сигнализатор для рыбалки. У меня был, да видимо некачественный - сгорел.
      • Сегодня! Колян90 Cегодня в 08:19 «Ответить»
        А нужен он вообще? Я к леске колокольчики вешаю и нормально.
        • Сегодня! Громада Cегодня в 08:30 «Ответить»
          Такие колокольчики сами по себе весят немало и на чувствительность лески здорово влияют. К тому же 21 век на дворе, надо его плодами пользоваться. Посмотрите электронные сигнализаторы в этом магазине https://alligator-vrn.ru/voronezh/catalo...signalizatory1/. Там они должны быть нормального качества.
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