Добрый день. Как любого родителя выпускника, меня волнует проблема выбора будущего учебного заведения. Слышал, что можно пройти тесты на профориентацию онлайн. Насколько это эффективно? Если можно, оставьте, ссылку на проверенный сайт.
Есть две основных методики: тест Климова и тест Голланда, позволяют на основе личностных особенностей подобрать профессию, в которой человек сможет в полной мере раскрыть все свои таланты.Посмотрите на сайте Atlaswork https://atlaswork.ru/test/oprosnik-gollanda/ , много полезной и доступной информации на тему образования и поиска работы.