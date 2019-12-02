Девочки, хочу украсить домик к наступающим праздникам! Я люблю делать поделки из оригами, поэтому хочу попробовать заполнить дом интересными аппликациями. Видела в интернете много интересных идей. Пока что практикую каждый вариант. Вы что можете посоветовать? Кто-нибудь занимается изготовлением фигурок из оригами?
Хорошая идея. Мы уже начали вывешивать гирлянды и цветные ленточки. Я тоже думала насчёт бумажного украшения дома. Единственное, что пришло в голову, это сделать клиновые листочки. Посмотри, тут есть пошаговая сборка осенних листочков https://handmade4all.ru/osennie-listya-i...r-klass-s-foto/ . В этом году приезжают родственники из Канады. Мы давно уже не собирались вместе, так что я думаю им будет приятно увидеть развешанные клиновые листочки из красной бумаги