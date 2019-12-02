Прошла через несколько косметических салонов, косметологи которых обещали меня избавить от купероза раз и навсегда. По факту, результаты были временными. Новые «звездочки» постоянно появляются. В крайнем салоне косметолог мне посоветовал, вместе с дорогущим кремом, купить Вазаламин. Наученная горьким опытом, я не стала тратить деньги на неизвестный мне препарат, а залезла в интернет за информацией. Оказалось, что Вазаламин – пептид, укрепляющий сосуды. Может кто-нибудь пробовал цитамин в борьбе с куперозом? Надоело проводить эксперименты на себе. Кстати, крем, рекомендованный в салоне, не помогает.