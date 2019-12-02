Репутационный маркетинг от reBooster – это не только зачистка или вброс отзывов на нужных сайтах. В первую очередь – это белые способы работы с репутацией компании и бренда.
[red]Любой маркетинговый бюджет, вложенный при негативной репутации в сети - это сожженные средства компании![/red]
Профессионально специализируемся на:
* B2b- проектах
* HR- репутации
* Медицинских услугах
* Недвижимости
* Автобизнесе
* Сфере образовательных услуг
* E-com- проектах
Хотите оценить репутацию вашей компании - закажите serm аудит бесплатно!
Что мы делаем?
* Периодический мониторинг
Проводим ручной и автоматический мониторинг поисковой выдачи Яндекса и Google
* SERM
Формируем позитивный имидж за счет вытеснения существующего негатива
* ORM
Выявляем и оперативно реагируем на негативные упоминания. Создаем и размещаем положительные отзывы и комментарии к ним.
* Партизанский маркетинг
Инициируем обсуждения от лица пользователей (агентов влияния), которым доверяет аудитория
* Репутационный PR
Пишем и продвигаем тематические статьи, обзоры и пресс-релизы на различных ресурсах и работаем с нужными Лидерами мнений
* SMM
Создаём, наполняем, продвигаем группы и контент во всех социальных сетях
* Юридическое удаление
Наши юристы умеют решать проблемные моменты в судебном и до судебном порядке
* Копирайтинг
Пишем профильный контент, обладая существенными опытом копирайтинга в различных сферах клиентского бизнеса
Почему reBooster?
! Сильный копирайтинг
Наш контент выглядит максимально естественно, мы - эксперты в каждой из отраслей.
! Гарантии
Мы берем на себя гарантийные обязательства по оговоренным с клиентом KPI!
! Прокачанные АВ
Наша база Агентов Влияния состоит только из рейтинговых аккаунтов, над которыми мы работали не один год и охватывает 95% всех существующих площадок
Охват?
Управление репутацией на 100+ площадках в рунете и зарубежном сегменте
* Отзовики и рекомендации
* Маркетплейсы и каталоги
* Ифопорталы & форумы
* Поисковики
* HR- порталы
* Карты