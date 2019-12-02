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    Пн., 2 декабря 2019г.
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    Тема: reBooster - правильный SERM / ORM / HM с гарантией!
    • galina116 Вчера в 21:07 «Ответить»
      Репутационный маркетинг от reBooster – это не только зачистка или вброс отзывов на нужных сайтах. В первую очередь – это белые способы работы с репутацией компании и бренда.

      [red]Любой маркетинговый бюджет, вложенный при негативной репутации в сети - это сожженные средства компании![/red]
      Профессионально специализируемся на:

      * B2b- проектах
      * HR- репутации
      * Медицинских услугах
      * Недвижимости
      * Автобизнесе
      * Сфере образовательных услуг
      * E-com- проектах

      Хотите оценить репутацию вашей компании - закажите serm аудит бесплатно!


      Что мы делаем?

      * Периодический мониторинг
      Проводим ручной и автоматический мониторинг поисковой выдачи Яндекса и Google
      * SERM
      Формируем позитивный имидж за счет вытеснения существующего негатива
      * ORM
      Выявляем и оперативно реагируем на негативные упоминания. Создаем и размещаем положительные отзывы и комментарии к ним.
      * Партизанский маркетинг
      Инициируем обсуждения от лица пользователей (агентов влияния), которым доверяет аудитория
      * Репутационный PR
      Пишем и продвигаем тематические статьи, обзоры и пресс-релизы на различных ресурсах и работаем с нужными Лидерами мнений
      * SMM
      Создаём, наполняем, продвигаем группы и контент во всех социальных сетях
      * Юридическое удаление
      Наши юристы умеют решать проблемные моменты в судебном и до судебном порядке
      * Копирайтинг
      Пишем профильный контент, обладая существенными опытом копирайтинга в различных сферах клиентского бизнеса


      Почему reBooster?

      ! Сильный копирайтинг
      Наш контент выглядит максимально естественно, мы - эксперты в каждой из отраслей.
      ! Гарантии
      Мы берем на себя гарантийные обязательства по оговоренным с клиентом KPI!
      ! Прокачанные АВ
      Наша база Агентов Влияния состоит только из рейтинговых аккаунтов, над которыми мы работали не один год и охватывает 95% всех существующих площадок


      Охват?

      Управление репутацией на 100+ площадках в рунете и зарубежном сегменте
      * Отзовики и рекомендации
      * Маркетплейсы и каталоги
      * Ифопорталы & форумы
      * Поисковики
      * HR- порталы
      * Карты


      Почему ВАЖНО управлять репутацией в интернете?
      70% пользователей совершают покупку на основе отзывов в интернете

      Медицинские услуги - 83%
      Недвижимость - 71%
      Автомобили - 59%
      Одежда и обувь - 52%
      Продукты питания - 18%

      SERM заказать услугу просто!
      Перейди на http://rebooster.ru
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