Я учусь на последнем курсе в университете на заочке и уже пора писать дипломную работу, а я никак не могу собраться. Дело в том, что я еще и работаю, часто посылают в командировки и времени не хватает. Подскажите, где можно заказать, чтобы мне написали диплом?
Автор, лучше бы Вы писали дипломную работу самостоятельно, так как потом придется защищать перед ее комиссией, а Вы не будете знать о чем там написано. Но, я понимаю ,что разные обстоятельства бывают, поэтому, хоть прочитайте ее внимательно. Заказать же дипломную работу Вы можете на https://student-servis.ru/diplomnye-raboty/
Кстати, темы дипломных работ повторяются из года в год, я знаю точно. Поэтому, Вы можете поспрашивать у других студентов, возможно, что кто-то отдаст Вам свою дипломную работу, а Вы ее только немного переделаете.
Я постоянно заказываю курсовые и контрольные работы в фирме Студент 77, они делают очень быстро. При этом пишут сами, а не сдирают готовые из интернета, преподаватели ни разу не поймали, что это не я писал.