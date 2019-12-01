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    Вс., 1 декабря 2019г.
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    Форум: Наука, образование
    Новая тема
    Тема: Дипломная работа
    • New! Darena Cегодня в 19:08 «Ответить»
      Я учусь на последнем курсе в университете на заочке и уже пора писать дипломную работу, а я никак не могу собраться. Дело в том, что я еще и работаю, часто посылают в командировки и времени не хватает. Подскажите, где можно заказать, чтобы мне написали диплом?
      • New! Gendal Cегодня в 19:17 «Ответить»
        Автор, лучше бы Вы писали дипломную работу самостоятельно, так как потом придется защищать перед ее комиссией, а Вы не будете знать о чем там написано. Но, я понимаю ,что разные обстоятельства бывают, поэтому, хоть прочитайте ее внимательно. Заказать же дипломную работу Вы можете на https://student-servis.ru/diplomnye-raboty/
        • New! karolinaku Cегодня в 19:20 «Ответить»
          Кстати, темы дипломных работ повторяются из года в год, я знаю точно. Поэтому, Вы можете поспрашивать у других студентов, возможно, что кто-то отдаст Вам свою дипломную работу, а Вы ее только немного переделаете.
          • New! Mixalich Cегодня в 19:22 «Ответить»
            Я постоянно заказываю курсовые и контрольные работы в фирме Студент 77, они делают очень быстро. При этом пишут сами, а не сдирают готовые из интернета, преподаватели ни разу не поймали, что это не я писал.
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