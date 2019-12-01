Вы делаете ремонт или уже стоит ванна? Если только делаете, то скажите мастерам, чтоб сделали красиво без большого шва - сейчас так делают. Получится обычный шов, как между плиткой. А потом задекорируйте керамическим плинтусом. Но нужно следить, чтоб была правильная установка ванны -тогда ничего сыпаться не будет.
Автор, можно использовать для такой отделки пластиковый уголок, но это делается сразу при установлении ванны. Потому что потом это сделать будет сложно. Или же использовать акриловый плинтус на ванну https://superplintus.ru/ Он крепится очень просто и такие работы можно проводить даже тогда, когда ванна уже стоит. Обсудите это с мастерами.