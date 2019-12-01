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    Вс., 1 декабря 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Плинтус в ванной
    • Сегодня! MARISER Cегодня в 15:43 «Ответить»
      Подскажите как правильно заделать щель между ванной и стеной - каким образом будет более надежно, чтоб шов был красивым и не сыпался?
      • Сегодня! Светина Cегодня в 15:53 «Ответить»
        Вы делаете ремонт или уже стоит ванна? Если только делаете, то скажите мастерам, чтоб сделали красиво без большого шва - сейчас так делают. Получится обычный шов, как между плиткой. А потом задекорируйте керамическим плинтусом. Но нужно следить, чтоб была правильная установка ванны -тогда ничего сыпаться не будет.
        • Сегодня! Велиника Cегодня в 17:59 «Ответить»
          Автор, можно использовать для такой отделки пластиковый уголок, но это делается сразу при установлении ванны. Потому что потом это сделать будет сложно. Или же использовать акриловый плинтус на ванну https://superplintus.ru/ Он крепится очень просто и такие работы можно проводить даже тогда, когда ванна уже стоит. Обсудите это с мастерами.
          • Сегодня! Lordnast Cегодня в 18:06 «Ответить»
            У меня сделано вообще специальной лентой. Есть такая самоклеющаяся. Не очень эстетически выглядит, но надежно и просто крепится. И можно заменить при необходимости.
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