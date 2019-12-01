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    Вс., 1 декабря 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Куда сдать в СПБ 4 отработавших своё автомобильных аккумуляторов?
    • Сегодня! artinvest Cегодня в 12:38 «Ответить»
      Куда сдать в СПБ 4 отработавших своё автомобильных аккумуляторов?
      • Сегодня! valerysikorsky Cегодня в 12:54 «Ответить»
        хорошо что люди понимают, что аккумуляторы нельзя выкидывать, это губительно для экологии. Обратитесь в Интермет, у них можно без проблем сдать автомобильные аккумуляторы, контакты и адреса тут - https://www.metallolom-lom-spb.ru/akkumulyatoryi...peterburge.html
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