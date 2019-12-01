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Форум: АвтоФорум
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Тема: Куда сдать в СПБ 4 отработавших своё автомобильных аккумуляторов?
Форум:
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Тема:
Куда сдать в СПБ 4 отработавших своё автомобильных аккумуляторов?
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Сегодня!
artinvest
Cегодня в 12:38
«Ответить»
Куда сдать в СПБ 4 отработавших своё автомобильных аккумуляторов?
Сегодня!
valerysikorsky
Cегодня в 12:54
«Ответить»
хорошо что люди понимают, что аккумуляторы нельзя выкидывать, это губительно для экологии. Обратитесь в Интермет, у них можно без проблем сдать автомобильные аккумуляторы, контакты и адреса тут - https://
www.metallolom-lom-spb.ru/akkumulyatoryi...peterburge.html
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