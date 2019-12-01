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    Вс., 1 декабря 2019г.
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    Форум: Развлечение и Отдых
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    Тема: стратегия игры нарды
    • Сегодня! vlad371 Cегодня в 12:23 «Ответить»
      Я недавно, когда ехал на поезде из командировки, познакомился с интересными попутчиками – выходцами одной из южных республик. Ребята были очень общительны и мы даже подружились. Они-то и познакомили меня с очень интересной настольной игрой. Называется – нарды. Всю дорогу они сражались в эту игру. А игра по-настоящему захватывающая и мне очень захотелось научиться в неё играть. Подскажите, где в интернете можно найти правила и стратегию игры в нарды?
      • New! hopa Cегодня в 18:44 «Ответить»
        А как на счет варианта, чтобы самому изучать эту игру? Мне кажется там даже самостоятельно можно черпать идеи, ни чего сложного в игре нету. А на счет стратегий, то многое будет зависеть как кубик упадет перед Вами.
        • New! antina Cегодня в 19:00 «Ответить»
          Хорошо хоть не начали с ними играть в такую игру, а то бы еще быть может доехали бы к пункту назначения без трусов и вещей. И мало ли там еще чего. Не очень хорошие слухи ходят про эту нацию,говорят, что они между собой того этого. Представляете?
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