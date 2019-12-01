Я недавно, когда ехал на поезде из командировки, познакомился с интересными попутчиками – выходцами одной из южных республик. Ребята были очень общительны и мы даже подружились. Они-то и познакомили меня с очень интересной настольной игрой. Называется – нарды. Всю дорогу они сражались в эту игру. А игра по-настоящему захватывающая и мне очень захотелось научиться в неё играть. Подскажите, где в интернете можно найти правила и стратегию игры в нарды?
А как на счет варианта, чтобы самому изучать эту игру? Мне кажется там даже самостоятельно можно черпать идеи, ни чего сложного в игре нету. А на счет стратегий, то многое будет зависеть как кубик упадет перед Вами.
Хорошо хоть не начали с ними играть в такую игру, а то бы еще быть может доехали бы к пункту назначения без трусов и вещей. И мало ли там еще чего. Не очень хорошие слухи ходят про эту нацию,говорят, что они между собой того этого. Представляете?