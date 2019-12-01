Не так давно моя дочка начала учить английский язык. И, как правило, ей нужна моя помощь. Но я уже практически все забыла. А ранее знала его и даже очень не плохо. Теперь хотелось бы как-то все это вспомнить. Не подскажете как это сделать лучше?
Ну если вы его знаете, то и вспомнить будет не проблема. Проще всего, возьмите книгу и начните читать. Слова сами все вспомнятся. Ну это только в том случае, если ваши знания были действительно настолько сильны, что вы читали литературу на английском.
Я согласна с предыдущим комментатором полностью. Но все зависит от того, насколько сильна ваша память. Кому-то стоит только посмотреть текст и сразу все вспомнится, а для других нужно к репетитору походить какое-то время. Для всех все индивидуально. Кстати, сейчас есть много подобной информации в интернете. Вот например, правила английского языка можно посмотреть здесь https://lim-english.com/pravila-anglijskogo-yazyka/ Возможно кому-то эта информация кому-то и пригодиться.