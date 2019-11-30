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    Сб., 30 ноября 2019г.
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    Тема: Ставки на спорт
    • New! falling Cегодня в 12:58 «Ответить»
      Хотела спросить, здесь есть такие, кто занимается ставками на спорт в букмекерских конторах в интернете? Хотела бы начать, но не знаю, как выбрать надежную контору.
      • New! Evelyn Cегодня в 13:03 «Ответить»
        А что, реально можно зарабатывать деньги на ставках на спорт? Кто вообще пробовал, поделитесь своим отзывом, пожалуйста? Я бы хотела попробовать.
        • New! Dann Cегодня в 13:17 «Ответить»
          Если кто-то и выигрывает на ставках, то вряд ли станет делиться своими секретами. Тут все индивидуально, нужно обладать особыми знаниями и интуицией. Вы можете посмотреть зеркало Леон https://leonbets.kz/rabochee-zerkalo-leonbets Вы раньше вообще нигде не пробовали делать ставки? Знаете, можно же на бонусном счете потренироваться.
          • New! Люсси Cегодня в 13:20 «Ответить»
            На бонусном счете я бы тоже сделала ставки на спорт, так же можно не опасаться, что деньги потеряются, потому что они все равно не ваши.
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