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    Сб., 30 ноября 2019г.
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    Форум: Наука, образование
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    Тема: Новая профессия
    • Сегодня! Rainamad Cегодня в 09:21 «Ответить»
      Всем привет. Надоело сидеть в офисе работать, скучно, на работу как на каторгу иду, пора что-то менять. Как считаете, стоит менять свою жизнь после 30, и идти учиться новой профессии?
      • Сегодня! Pratarata Cегодня в 09:27 «Ответить»
        Никогда не поздно поменять свою жизнь, тем более к лучшему. Я тоже не большой любитель сидеть в офисе, понимаю вас. Выберите профессию и идите на курсы, все получится.
        • Сегодня! Seenteyal Cегодня в 09:37 «Ответить»
          Просто выбирайте оплачиваемую профессию, толку не будет отучиться и получить гораздо меньше, чем получали в офисе. Ищите интересную и в то же время высокооплачиваемую.
        • Сегодня! Fallybome Cегодня в 09:47 «Ответить»
          Я сама после рождения двух детей решила что на прежнюю работу не вернусь. Долго искала кем бы хотела стать, но потом меня осенило. Почему бы мое хобби, здоровый образ жизни, правильное питание, похудение, не сделать моей работой. Сейчас хочу получить образование в этой сфере, хочу пройти обучение нутрициологии http://healthkurs.ru/ . Хочется верить что все получится.
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