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    Пт., 29 ноября 2019г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Хочу порадовать детей
    • New! irina6 Cегодня в 00:06 «Ответить»
      Добрый день. Собираюсь отвезти детей на море, но пока не знаю какое место подойдет под мои запросы. Экскурсовод из меня так себе, поэтому думаю что может кого-то заказать для этого? Подскажите, где можно интересно провести время? Хочу окунуться в историю и культуру другого государства.
      • New! masha33 Cегодня в 00:08 «Ответить»
        Я думаю, что хорошим вариантом будет отправка детей в сердце древнегреческих мифов. Чтобы провернуть развлечение такого масштаба, тебе понадобятся туры в Афины https://[url]www.mouzenidis-travel.ru/gr...ns-greece[/URL] . Я бывала там пару лет назад по историческим вопросам. Мне было интересно послушать и покритиковать нестыковки экскурсоводов)
        • New! masha33 Cегодня в 00:08 «Ответить»
          Я думаю, что хорошим вариантом будет отправка детей в сердце древнегреческих мифов. Чтобы провернуть развлечение такого масштаба, тебе понадобятся туры в Афины https://www.mouzenidis-travel.ru/greece/article/athens-greece . Я бывал там пару лет назад по историческим вопросам. Мне было интересно послушать и покритиковать нестыковки экскурсоводов)
          • New! masha33 Cегодня в 00:09 «Ответить»
            Я думаю, что хорошим вариантом будет отправка детей в сердце древнегреческих мифов. Чтобы провернуть развлечение такого масштаба, тебе понадобятся туры в Афины www.mouzenidis-travel.ru/greece/article/athens-greece . Я бывал там пару лет назад по историческим вопросам. Мне было интересно послушать и покритиковать нестыковки экскурсоводов)
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