Добрый день. Собираюсь отвезти детей на море, но пока не знаю какое место подойдет под мои запросы. Экскурсовод из меня так себе, поэтому думаю что может кого-то заказать для этого? Подскажите, где можно интересно провести время? Хочу окунуться в историю и культуру другого государства.
Я думаю, что хорошим вариантом будет отправка детей в сердце древнегреческих мифов. Чтобы провернуть развлечение такого масштаба, тебе понадобятся туры в Афины https://[url]www.mouzenidis-travel.ru/gr...ns-greece[/URL] . Я бывала там пару лет назад по историческим вопросам. Мне было интересно послушать и покритиковать нестыковки экскурсоводов)
Я думаю, что хорошим вариантом будет отправка детей в сердце древнегреческих мифов. Чтобы провернуть развлечение такого масштаба, тебе понадобятся туры в Афины https://www.mouzenidis-travel.ru/greece/article/athens-greece . Я бывал там пару лет назад по историческим вопросам. Мне было интересно послушать и покритиковать нестыковки экскурсоводов)
Я думаю, что хорошим вариантом будет отправка детей в сердце древнегреческих мифов. Чтобы провернуть развлечение такого масштаба, тебе понадобятся туры в Афины www.mouzenidis-travel.ru/greece/article/athens-greece . Я бывал там пару лет назад по историческим вопросам. Мне было интересно послушать и покритиковать нестыковки экскурсоводов)