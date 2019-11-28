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    Тема: Аренда жилья в Греции
    • Сегодня! Bloodancer Cегодня в 19:46 «Ответить»
      Мы в первые с женой задумались о том чтобы по приезду на курорт не останавливаться в гостинице и арендовать себе небольшую виллу. Тем более мы лететь будем скорей всего с родителями, и будет удобно в 6-ом в двухэтажном домике жить. Осталось только найти где можно арендовать жильё в Греции. Что посоветуете?
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