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    Тема: Паломничество на Афон
    • New! Bloodancer Cегодня в 19:24 «Ответить»
      Кто может посоветовать проверенную фирму, которая занимается организацией паломнических туров на Афон? А то мы с сестрой решили сделать подарок отцу, и не знаем куда лучше всего обратиться. В поисковике к сожалению не одного отзыва не смог найти. Так что буду очень благодарен если поможете.
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