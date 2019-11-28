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    Чт., 28 ноября 2019г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Чем заняться в Ситонии?
    • Сегодня! Bloodancer Cегодня в 17:57 «Ответить»
      Мы с мужем уже не первый год собираемся полететь на отдых в грецию, и скорей всего в 2020-ом году у нас это получиться сделать. По этому сейчас как раз можно заняться поиском туристического портала на котором можно узнать какие места в Ситонии обязательно нужно посетить, а какие под вопросом). Тк что жду ваших советов.
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