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    Тема: фотозоны для свадеб
    • New! Mary13 Cегодня в 14:39 «Ответить»
      Не скажу, что вообще не слышала про пайетки в рекламе и интерьере. Но одно дело, когда тебе
      рассказывают и совсем другое, когда это видишь сам. Меня создаваемые эффекты просто
      поразили. Благодаря им фотозона выглядит совершенно по-другому, более празднично, не как
      обычный задник для фотографа. Фотозоны для свадеб – это особый подход к дизайну и
      расположению. http s ://solaair.ru/ Декоративная система SolaAir позволяет создать эффект
      движения, это когда под дуновением пайетки раскачиваются, и картинка живет, и отражения
      потока света. Мы выбрали оба варианта. И оба нравятся нашим заказчикам.
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