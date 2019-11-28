Не скажу, что вообще не слышала про пайетки в рекламе и интерьере. Но одно дело, когда тебе
рассказывают и совсем другое, когда это видишь сам. Меня создаваемые эффекты просто
поразили. Благодаря им фотозона выглядит совершенно по-другому, более празднично, не как
обычный задник для фотографа. Фотозоны для свадеб – это особый подход к дизайну и
расположению. http s ://solaair.ru/ Декоративная система SolaAir позволяет создать эффект
движения, это когда под дуновением пайетки раскачиваются, и картинка живет, и отражения
потока света. Мы выбрали оба варианта. И оба нравятся нашим заказчикам.