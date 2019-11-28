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    Чт., 28 ноября 2019г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Вклад в банк
    • New! Darena Cегодня в 11:55 «Ответить»
      Я продала дом под Москвой и решила эти деньги положить в банк, чтобы получить проценты по депозиту. Мне менеджер порекомендовала несколько вариантов, но я не могу выбрать, там какие-то сложные проценты. Подскажите, как посчитать итоговую сумму?
      • New! Gendal Cегодня в 12:03 «Ответить»
        Автор, Вам надо понять, что такое сложные проценты. Это означает, что проценты на вклад будут насчитываться не только на тело вклада, но и на проценты, полученные за предыдущий период. Это выгодный вариант, если разобраться. Можете просчитать итоговую сумму на калькуляторе сложных процентов https://a2-finance.com/tools/compound_interest
        • New! Mixalich Cегодня в 12:06 «Ответить»
          Я недавно положила деньги в банк Тинькофф, у них очень неплохие дивиденты по вкладам, особенно, по долгосрочным.
          • New! karolinaku Cегодня в 12:11 «Ответить»
            Вы разошлите запросы в разные банки и попросите их написать сумму дивидендов, которые Вы можете получить в конце года. Это прояснит картину
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