Я храню деньги в крипте, а именно в Ethereum, так как считаю, что это самый надежный вариант на данный момент. Но, сейчас мне надо перевести довольно крупную сумму родителям, они живут в Киеве и имеют только карту Привата. Подскажите надежный обменник.
Автор, Вы можете зайти на сайт Бестэксченжер и там выбрать обменник с наиболее выгодным курсом. Только Вы смотрите проценты, иногда с комиссией получаются совсем другие суммы. Если Вам нужно совершить обмен Ethereum (eth) на Приват 24 uah, то, как вариант, можете посмотреть условия по ссылке https://exchangesumo.com/obmen/P24UAH-ETH/