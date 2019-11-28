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    Чт., 28 ноября 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Перевод денег
    • New! karolinaku Cегодня в 11:23 «Ответить»
      Я храню деньги в крипте, а именно в Ethereum, так как считаю, что это самый надежный вариант на данный момент. Но, сейчас мне надо перевести довольно крупную сумму родителям, они живут в Киеве и имеют только карту Привата. Подскажите надежный обменник.
      • New! Mixalich Cегодня в 11:31 «Ответить»
        Автор, Вы можете зайти на сайт Бестэксченжер и там выбрать обменник с наиболее выгодным курсом. Только Вы смотрите проценты, иногда с комиссией получаются совсем другие суммы. Если Вам нужно совершить обмен Ethereum (eth) на Приват 24 uah, то, как вариант, можете посмотреть условия по ссылке https://exchangesumo.com/obmen/P24UAH-ETH/
        • New! Gendal Cегодня в 11:34 «Ответить»
          Я обычно пользуюсь обменкой Обменка АТ, у них обычно самый выгодный курс. К тому же, если там зарегистрироваться, то можно получать бонусы за операции.
        • New! Darena Cегодня в 11:37 «Ответить»
          Обязательно читайте отзывы об обменниках, сейчас очень много мошенников, деньги могут не дойти до получателя. Смотрите на сайте рейтинг.
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