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    Чт., 28 ноября 2019г.
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    Тема: Мед
    • Сегодня! falling Cегодня в 09:12 «Ответить»
      Подскажите, какие у нас есть хорошие производители меда в городе? Про обычные супермаркеты даже не хочу слышать, покупала как-то мед в баночке, а такое ощущение, что там просто сахар.
      • Сегодня! Dann Cегодня в 09:17 «Ответить»
        Да, наверное, так и есть. Мед разбавляют с сахаром. Не знаю даже, где есть качественный мед, надо искать.
        • Сегодня! Люсси Cегодня в 09:29 «Ответить»
          Да, я тоже не покупаю мед в супермаркетах. Он какой-то странный, мед же не может быть слишком жидким, да? А там даже цвет другой. Вот есть магазин меда https://allhoney.ru/ Лучше такой мед посмотреть. Сейчас такое время, надо мед каждый день кушать, чтобы меньше болеть. Знаете, можно смешивать мед с сухофруктами и орехами, получается очень вкусно, а еще это полезно для иммунитета.
        • Сегодня! Evelyn Cегодня в 09:23 «Ответить»
          Было бы здорово иметь знакомых, кто занимается медом. Вот тогда можно было бы точно быть уверенным, что мед качественный и настоящий.
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