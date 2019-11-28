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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Профессиональный ремонт квартир
    • New! Lubomir Cегодня в 06:45 «Ответить»
      ДОБРЫЙ ДЕНЬ, УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И НОВОСЕЛЫ!

      Мы - компания Профи. Осуществляем Профессиональный ремонт квартир уже на протяжении 10 лет. Работаем качественно, работы выполняем в срок. 
      По договору ООО, без предоплат и авансов, с составлением сметы. 
      Добро пожаловать в нашу группу ВКонтакте:
      https://vk.com/club91116946
      Портфолио выполненных работ из 163 объектов можно посмотреть в нашем альбоме: 
      http://seriya-p.ru/forumdisplay.php?f=22 
      Наши сайты: http://seriya-p.xn--ru-h1t 
       http://remont-ot-profi.xn--com-7m0a 
      Мы в Instagram: https://www.instagram.com/remont.ot.profi 

      Номер телефона для связи: 8-916-387-42-74или +7(495)774-24-72

      Заявка на обратный звонок доступна по ссылке: Заявка на обратный звонок
      Полное портфолио работ доступно нажатием кнопки:
      http://seriya-p.ru/forumdisplay.php?f=22...nopka2.jpg[/img
      Наш сайт: http://remont-ot-profi.com

      По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7(495)774-24-72
      Отвечу на все интересующие вопросы.
      Дружите с нами ВКонтакте: ГруппаВКонтакте
      С уважением Профи.
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