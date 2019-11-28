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    Чт., 28 ноября 2019г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Квартира в новостройке Новосибирска
    • ikissa Вчера в 20:28 «Ответить»
      Привет, друзья!
      Есть здесь кто-то из Новосибирска? Меня интересует в каком районе нашего города лучше купить квартиру в новостройке?
      • Лиза15 Вчера в 23:39 «Ответить»
        На личном опыте, рекомендую вам обратить внимание на студии в новостройке находящиеся в микрорайоне "Дивногорский" https://divnogorskiy.ru/catalog/kvartiry-studii/.

        Купила там жилье, около двух месяцев назад, очень довольна - хорошее расположение и развитой инфраструктурой, много магазинов и прекрасные соседи.
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