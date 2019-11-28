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Тема: Квартира в новостройке Новосибирска
Форум:
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Тема:
Квартира в новостройке Новосибирска
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ikissa
Вчера в 20:28
«Ответить»
Привет, друзья!
Есть здесь кто-то из Новосибирска? Меня интересует в каком районе нашего города лучше купить квартиру в новостройке?
Лиза15
Вчера в 23:39
«Ответить»
На личном опыте, рекомендую вам обратить внимание на студии в новостройке находящиеся в микрорайоне "Дивногорский"
https://divnogorskiy.ru/catalog/kvartiry-studii/
.
Купила там жилье, около двух месяцев назад, очень довольна - хорошее расположение и развитой инфраструктурой, много магазинов и прекрасные соседи.
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