Всем привет. Интересует поиск надежного ресурса, где можно быстро и безопасно скачать все версии браузера Google Chrome на ноутбук и смартфон. Если можно, поделитесь,пожалуйста, ссылкой на проверенный сайт.
Привет. Пользовался практически всеми популярными браузерами, поэтому есть с чем сравнивать.Скачал браузер Google Chrome месяца два назад здесь https://tunecom.ru/browsers/283-skachat-google-chrome.html , отлично работает, быстро грузит, не виснет, не тормозит, понятный и доступный интерфейс.
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