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    Вт., 26 ноября 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: В ПТС нет места
    • Сегодня! karolinaku Cегодня в 12:30 «Ответить»
      Я собираюсь покупать свою первую машину, стала проверять документы и смотрю, что в ПТС все строчки заполнены, нет места для моей записи. Подскажите, мне лучше отказаться от сделки?
      • Сегодня! Mixalich Cегодня в 12:34 «Ответить»
        От сделки отказываться не стоит, нужно просто оформить владельцу новый паспорт. Для этого, он должен обратиться в районное отделение ГИББД и заполнить там заявление, оплатить пошлину. Более подробно прочитать, что делать если в ПТС нет места можете по ссылке https://niavto.ru/avtodokumenty/v-pts-ne...ovogo-vladelca/
        • Сегодня! Gendal Cегодня в 12:41 «Ответить»
          Кстати, Вам так будет даже спокойнее, так как Вы потом получите новый ПТС. А, в старом все записи проверят и ОСАГО заодно.
          • Сегодня! Darena Cегодня в 12:44 «Ответить»
            У меня тоже в ПТС уже нет места, так как там всего шесть строчек и три заняты сразу первым владельцем. Вас это не должно беспокоить, пусть владелец получит новый.
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