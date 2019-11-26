Всегда приятно иметь хорошую статистику аккаунта, цифры, которые красовались бы в профиле и можно всегда использовать их, как аргумент. С хорошими «цифрами» и отношение к игроку соответствующее, и в клан легче вступить без всяких тестов, проверок. Хороший показатель эффективности складывается из количества нанесенного урона, количества проведенных успешно боев и хорошего передвижения по карте. Как поднять личный рейтинг WOT?
Буст аккаунта World of Tanks позволил мне открыть и приобрести различные виды боевых машин. По окончании прокачки я также получил прокачанный экипаж со всеми необходимыми навыками, который помогает мне в самых сложных игровых ситуациях. За прокачкой аккаунта World of Tanks советую обратиться на сервис http://wot-assist.ru/