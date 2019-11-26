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    Вт., 26 ноября 2019г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Вибратор в подарок
    • Сегодня! Letyashaya Cегодня в 10:04 «Ответить»
      У меня есть подруга, которая скоро будет отмечать свой День Рождения. Я долго думала что же ей подарить. Хочется выбрать и купить какой-то прикольный подарок. Я вот здесь нашла вибратор https://n-novgorod.sexshop-xl.ru/vibrator/ Вот думаю заказывать на подарок его или нет. Она у меня шутница еще та, поэтому такой прикольный подарок оценит. А вы что можете мне посоветовать?В
      • Сегодня! MarinaB Cегодня в 10:08 «Ответить»
        А че, прикольный вариант, мне бы понравился. Я своей подруге наверное вибратор подарю. Только вы бы еще что-то купили в дополнение букет цветов или воздушные шарики.
        • Сегодня! Zimazima Cегодня в 10:13 «Ответить»
          Ну вы знаете, я сама шуток не люблю, поэтому такой бы подарок не оценила. Лучше что-то полезное подарить, чтобы эта вещь пригодилась. Косметику или женские аксессуары.
          • Сегодня! Каролинка Cегодня в 10:22 «Ответить»
            Автор, вы никого не слушайте, и выбирайте тот подарок, который сами захотите. Хочется вам подарить подруге вибратор, так почему бы и нет? Зачем вы сомневаетесь?
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