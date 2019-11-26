Играю в данную игру уже достаточно продолжительное время, скачивать для нее дополнения стал совсем недавно. Использую для этого именно этот сайт https://mcpehub.org/ . На нем можно прочесть новости, скачать дополнительные карты и дополнения. Также можно и загрузить версию для андроида. Все абсолютно бесплатно и не требует никаких регистраций. Зайдите на сайт и посмотрите то, что они предлагают.
Прикола не поймешь - пока сама не начнешь играть в неё. Потом вообще затягивает, но я как то не очень, больше любят дети в неё рубиться. Малой играет и я с ним, насчет мультиплеера, то скачать и установить его можно с этого сайтика http://igry-android.net/arkady/301-multipleer-maynkraft.html . Там есть батл между двумя игроками, это конечно прикольно. Что бы можно было играть спокойно без читеров, можно таким образом создать свой сервак, и запаролить его.