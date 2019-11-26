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Тема: Майнкрафт
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На каком сайте скачиваете все необходимое для игры Майнкрафт?
Играю в данную игру уже достаточно продолжительное время, скачивать для нее дополнения стал совсем недавно. Использую для этого именно этот сайт
https://mcpehub.org/
. На нем можно прочесть новости, скачать дополнительные карты и дополнения. Также можно и загрузить версию для андроида. Все абсолютно бесплатно и не требует никаких регистраций. Зайдите на сайт и посмотрите то, что они предлагают.
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