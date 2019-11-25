Посетителям гарантировано достойное качество и невысокая стоимость ремонта любой сложности
Когда машина, вне зависимости от года выпуска, производителя и модели, дает сбой, это доставляет его хозяину немало неудобств. Конечно, когда это маленькая поломка, то обычно удается обойтись наименьшими денежными расходами и, в некоторых случаях, своими силами. Однако в момент серьезной поломки или отсутствия навыков ремонта автомобиля, всегда рекомендовано обращение в специальный сервис, где работают квалифицированные мастера, способные справиться с разрешением проблем любой сложности.
Автоцентр T-One Automotive https://t-one.ru/ трудится в сфере ремонта автотранспорта с 2005 года. На сегодняшний день фирма располагает передовым сервисным центром, где есть все нужное для продуктивного оказания услуг с предоставлением обязательных гарантий каждому посетителю. Кроме этого, под управлением данной компании функционирует несколько сервисных центров в столичном регионе и в СПб, где точно соблюдаются предусмотренные требования к ремонту.
В наши дни почти все заводы-производители устанавливают на авто ступенчатые коробки с прямым включением скоростей (DSG), каковые отличаются повышенной надежностью и долгим сроком продуктивной эксплуатации. Рекомендуемым автосервисом производится ремонт DSG-7, а также замена сцепления DSG-7 и исполняются иные виды работ. Нужно дополнительно обозначить, что на исправление неполадок любой сложности опытным специалистам автосервиса требуется минимальное количество времени, что чрезвычайно важно для любого водителя.
Высококачественный и краткосрочный ремонт транспортных средств разных производителей
Весьма весомым достоинством визита в автоцентр T-One Automotive для автовладельцев является то, что тут обслуживаются автомобили самых различных брендов. В частности производится:
• ремонт DCT Ford;
• ремонт DSG Volkswagen;
• ремонт АКПП Вольво и ремонт коробок и прочих агрегатов на автомобилях иных брендов.
Причем минимальные временные затраты на исправление неисправностей различного уровня сложности обуславливаются современным оснащением автомастерской, стабильным наличием всех требуемых деталей и профессионализмом мастеров.
Выгодная стоимость ремонта с непременной гарантией качества
В заключение нужно коротко упомянуть о действующих ценах на исполнение работ и остальных условиях обращения в один из официальных автосервисов рекомендуемой фирмы. В число существенных плюсов мы готовы отнести:
• умеренную стоимость ремонта различного уровня сложности;
• реальная возможность оплатить услуги любым подходящим для клиента способом, включая беспроцентную рассрочку на ремонт;
• диагностика с привлечением современного оборудования производится бесплатно;
• при необходимости компанией будет предоставлен эвакуатор для перевозки неисправного транспортного средства в расположение автосервиса;
• выдача гарантий на проведение всех категорий работ сроком на 2 года либо 60 тыс. км.
И в случае, если вам необходимо произвести ремонт коробки на вашем автомобиле, порекомендуем обратиться в один из снрвисов фирмы T-One Automotive. В таком случае вам гарантировано высочайшее качество услуг с минимальными временными затратами, продолжительная и эффективная эксплуатация автомобиля и, самое важное, разумные деньги, затраченные на ремонт.