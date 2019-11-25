Посетителям гарантировано достойное качество и невысокая стоимость ремонта любой сложностиКогда машина, вне зависимости от года выпуска, производителя и модели, дает сбой, это доставляет его хозяину немало неудобств. Конечно, когда это маленькая поломка, то обычно удается обойтись наименьшими денежными расходами и, в некоторых случаях, своими силами. Однако в момент серьезной поломки или отсутствия навыков ремонта автомобиля, всегда рекомендовано обращение в специальный сервис, где работают квалифицированные мастера, способные справиться с разрешением проблем любой сложности.Надежный автоцентр – оперативное устранение неисправностейАвтоцентр T-One Automotiveтрудится в сфере ремонта автотранспорта с 2005 года. На сегодняшний день фирма располагает передовым сервисным центром, где есть все нужное для продуктивного оказания услуг с предоставлением обязательных гарантий каждому посетителю. Кроме этого, под управлением данной компании функционирует несколько сервисных центров в столичном регионе и в СПб, где точно соблюдаются предусмотренные требования к ремонту.В наши дни почти все заводы-производители устанавливают на авто ступенчатые коробки с прямым включением скоростей (DSG), каковые отличаются повышенной надежностью и долгим сроком продуктивной эксплуатации. Рекомендуемым автосервисом производится ремонт DSG-7, а также замена сцепления DSG-7 и исполняются иные виды работ. Нужно дополнительно обозначить, что на исправление неполадок любой сложности опытным специалистам автосервиса требуется минимальное количество времени, что чрезвычайно важно для любого водителя.Высококачественный и краткосрочный ремонт транспортных средств разных производителейВесьма весомым достоинством визита в автоцентр T-One Automotive для автовладельцев является то, что тут обслуживаются автомобили самых различных брендов. В частности производится:• ремонт DCT Ford;• ремонт DSG Volkswagen;• ремонт АКПП Вольво и ремонт коробок и прочих агрегатов на автомобилях иных брендов.Причем минимальные временные затраты на исправление неисправностей различного уровня сложности обуславливаются современным оснащением автомастерской, стабильным наличием всех требуемых деталей и профессионализмом мастеров.Выгодная стоимость ремонта с непременной гарантией качестваВ заключение нужно коротко упомянуть о действующих ценах на исполнение работ и остальных условиях обращения в один из официальных автосервисов рекомендуемой фирмы. В число существенных плюсов мы готовы отнести:• умеренную стоимость ремонта различного уровня сложности;• реальная возможность оплатить услуги любым подходящим для клиента способом, включая беспроцентную рассрочку на ремонт;• диагностика с привлечением современного оборудования производится бесплатно;• при необходимости компанией будет предоставлен эвакуатор для перевозки неисправного транспортного средства в расположение автосервиса;• выдача гарантий на проведение всех категорий работ сроком на 2 года либо 60 тыс. км.И в случае, если вам необходимо произвести ремонт коробки на вашем автомобиле, порекомендуем обратиться в один из снрвисов фирмы T-One Automotive. В таком случае вам гарантировано высочайшее качество услуг с минимальными временными затратами, продолжительная и эффективная эксплуатация автомобиля и, самое важное, разумные деньги, затраченные на ремонт.