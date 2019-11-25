Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 25 ноября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 258 посетителей
    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
    Новая тема
    Тема: Слоты
    • Сегодня! Kamneva Cегодня в 11:20 «Ответить»
      У меня муж уже давно играет в слоты. я тоже хочу попробовать и научится. Скажите, это сложно и что нужно чтобы начать играть?
      • Сегодня! БорисФ Cегодня в 14:41 «Ответить»
        Вот это правильный настрой, вместо того, чтобы запрещать мужу играть, ты хочешь вместе с ним это делать, потому что общее хобби только укрепляет отношения. Мне лично нравится играть в слот Золото Партии Там интересный сюжет, сразу погружаешься в прошлое. Думаю, ты быстро поймешь что там к чему.
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода