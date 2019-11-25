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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: Японские ножи
    • Tallis Вчера в 22:33 «Ответить»
      Уже давно признанный факт, что японские ножи признаны самыми лучшими в мире. Высокое качество, надежность, долговечность, пожизненная гарантия от заводского брака и масса других преимуществ.

      Интернет магазин японских ножей «Tojiro» является эксклюзивным представителем марки профессиональных японских кухонных ножей в Москве, предлагает большой ассортимент высококачественных ножей различного назначения.

      На сайте https://www.tojiro.ru/ вы найдете ножи, для самых разных потребностей и бюджета, а именно:

      - традиционные японские ножи для кухни;
      - шеф ножи;
      - ножи для нарезания филе рыбы и мяса;
      - ножи «Деба», предназначенные для рыбы;
      - ножи «Сантоку», универсальные японские кухонные ножи;
      - ножи «Накири» для овощей и фруктов;
      - инструменты для чистки и нарезания овощей и фруктов;
      - обвалочные ножи для разделки мяса и дичи;
      - и многое другое.

      Если вы сомневаетесь в выборе, грамотные консультанты окажут вам профессиональную помощь и помогут подобрать наиболее оптимальный вариант.

      Контактная информация:

      8 (800) 100-00-14
      +7 (495) 233-33-21
      +7 (495) 646-64-94
      пн.-пт., с 9:00 до 18:00

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