Уже давно признанный факт, что японские ножи признаны самыми лучшими в мире. Высокое качество, надежность, долговечность, пожизненная гарантия от заводского брака и масса других преимуществ.
Интернет магазин японских ножей «Tojiro» является эксклюзивным представителем марки профессиональных японских кухонных ножей в Москве, предлагает большой ассортимент высококачественных ножей различного назначения.
- традиционные японские ножи для кухни;
- шеф ножи;
- ножи для нарезания филе рыбы и мяса;
- ножи «Деба», предназначенные для рыбы;
- ножи «Сантоку», универсальные японские кухонные ножи;
- ножи «Накири» для овощей и фруктов;
- инструменты для чистки и нарезания овощей и фруктов;
- обвалочные ножи для разделки мяса и дичи;
- и многое другое.
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+7 (495) 646-64-94
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